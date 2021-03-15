نقيب الصحفيين: لابد من الاشتباك مع الواقع لتحقيق حرية الرأي والتعبير

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ورئيس هيئة الاستعلامات، إن أي محاولة للحديث عن المستقبل في حالة فوزه كنقيب للصحفيين مرة أخرى لابد أن يسبقها تقديم لكشف حساب لما تم إنجازه على مدار العامين الماضيين في النقابة خلال وجوده في المنصب.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق «skype» لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، صباح الاثنين، أن الصحافة المكتوبة تمر بأزمة في العالم كله، مشيرًا إلى وقف بعض الصحف لطباعة النسخ الورقية أو التقليل من أعدادها.

وتابع: «لابد من الاشتباك مع الواقع والوجود داخله ومحاولة تحسينه لتحقيق حرية الرأي والتعبير»، معلقًا على ما يتردد حول أنه مرشح الحكومة للنقابة، أنه تقلد المنصب قبل ثورة يناير وفي ظل حكم الإخوان.

وذكر أن الصحافة المصرية بوجه خاص تمر بأزمة على مدار الـ 10 أعوام الماضية، لافتًا إلى بعض الإنجازات التي قدمتها النقابة للصحفيين، كإقامة مشروع علاج يضم نحو 27 ألف صحفي بأسرهم.

وأوضح أنه تم علاج مئات الصحفيين من فيروس كورونا بدون مقابل خلال الفترة الماضية من خلال البرنامج والتعاون مع وزارة الصحة، مضيفًا أنه تم إنفاق ما يقرب من 27 مليون جنيه على هذا البرنامج العلاجي بعجز بلغ 17 مليون جنيه.

وأشار إلى علاج أخرين من أمراض أخرى غير كورونا بتكلفة بلغت نحو 3 ملايين جنيه، لافتًا إلى توفير خدمة المساحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا بالمجان لـ 700 صحفي.

وتقدم بالشكر للدولة على دعمها المباشر للنقابة والذي تمكنت من خلاله من تغطية كل الأنشطة التي تقوم بها وكذلك لحرصها على الصحافة والصحفيين، ذاكرًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بعلاج الصحفي أبوبكر حجازي بعد سماعه بالوعكة الصحية التي مر بها.

ولفت إلى إغلاق 4 صحف خلال الفترة الماضية ما أدى إلى وجود بطالة لعدد من الصحفيين، موضحًا أنه عمل إعادة 75 صحفييًا ممن تم الاستغناء عنهم بجريدة المصري اليوم؛ نظرًا لظروف كورونا، فضلًا عن تدخله لنقل ملكية بعض الصحف التي أغلقت لملاك جدد للحفاظ على الصحيفة.

ونوه بأنه تم تقديم عدد من التسهيلات ليحصل الصحفيين تأمينات اجتماعية ومعاشات، مؤكدًا على ضرورة ضمان حرية الرأي والتعبير للصحفيين خاصة وأن الدستور والقوانين كفلها.

واستطرد أن عدد كبير من الصحفيين المسجونين يبقون في الحبس الاحتياطي، مشددًا على أن الحرية المسؤولة أمر ضروري وعلى الصحفيين أن يلتزموا بها.