تراجعت أسعار الذهب، 4 جنيهات خلال تعاملات اليوم، فقد سجل جرام 21 الأكثر مبيعا 884 جنيه مقابل 888 جنيها بنهاية تعاملات أمس، وفقا لنادي نجيب سكرتير شعبة الذهب السابق باتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة.

وبحسب نجيب، سجل جرام 18 نحو 758 جنيها مقابل 762 جنيها بنهاية تعاملات أمس كما بلغ سعر جرام 24 نحو 1009 جنيهات مقابل 1013 جنيها، وتراجع الجنيه الذهب 32 جنيها ليسجل 7045 جنيها.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب، فقد انخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 1% ليسجل 1930.69 دولار للأوقية ولامست الأسعار 2070.44 دولار الأسبوع الماضي، بالقرب من أعلى مستوى لها على الإطلاق سجل في أغسطس 2020، وفقا لوكالة رويترز.