محافظ الوادي الجديد: بدء تنفيذ المرحلة الثانية لتوصيل الغاز الطبيعي لمدينة الخارجة

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، الاتفاق على استكمال المرحلة الثانية من مشروع توصيل الغاز الطبيعي لمدينة الخارجة، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة والشركة المنفذة.

وأوضح الزملوط، أن المرحلة الثانية تضم كافة أحياء المدينة المتبقية والتي تتوافق مع الاشتراطات الفنية لتوصيل الغاز الطبيعي، وكذلك تحويل كافة المخابز على مستوى المدينة، عقب الانتهاء من تركيب محطة التحويل الدائمة والتي تبلغ سعتها ٢٥٠٠ متر مكعب.

جدير بالذكر أنه تم خلال المرحلة الاولي من المشروع تحويل ٦٢٠٠ عميل منزلي، بالإضافة إلى تحويل ٣٠٠ سيارة أجرة وملاكي وعدد من السيارات الحكومية.