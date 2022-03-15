روسيا تقدم قرارها بشأن أوكرانيا لمجلس الأمن الدولي

أعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا للصحفيين في نيويورك، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستقدم قرارها بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.



ويدعو القرار إلى "وقف لإطلاق النار عبر التفاوض"، بالإضافة إلى الإجلاء الآمن للمدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية بلا عوائق.



إلا أن نيبينزيا أوضح أن وقفا لإطلاق النار لن يكون ممكنا إلا إذا "تم تنفيذ الشروط التي قدمتها روسيا".



وتتضمن هذه الشروط "نزع سلاح أوكرانيا واجتثاث النازية منها، وعدم صدور تهديدات من هذه الدولة إلى روسيا، وعدم انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)".



ويشك خبراء في حصول القرار على الدعم الكافي بين أعضاء الأمم المتحدة ليتم طرحه للتصويت حتى في المجلس.



وأعدت دول غربية أخرى، فى مقدمتها فرنسا والمكسيك قرارها بشأن الوضع الإنساني في الحرب في أوكرانيا.



ومن المقرر أن يتم التصويت على القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا مجلس الأمن الذي تحظى فيه روسيا بحق النقض (فيتو).