السعودية تستضيف غدا الاجتماع التحضيري لوزراء التجارة العرب لمؤتمر منظمة التجارة العالمية

تستضيف السعودية، ممثلة بالهيئة العامة للتجارة الخارجية، غدا الخميس، اجتماع وزراء التجارة بالدول العربية؛ في إطار التحضير للاجتماع الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده في مدينة ياوندي، الكاميرون، خلال الفترة من 26 إلى 29 مارس الجاري.

ويفتتح وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية في السعودية ماجد بن عبدالله القصبي، جدول أعمال الاجتماع الوزاري المنعقد عبر الاتصال المرئي، بمشاركة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التجارة العالمية، والبنك الإسلامي للتنمية، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء.

ويهدف الاجتماع الوزاري، إلى تنسيق المواقف التفاوضية لمجموعة الدول العربية وتحديد مطالبها تجاه منظمة التجارة العالمية؛ بما يعزز قدرة الدول العربية على الإسهام بفعالية في مناقشات المؤتمر الوزاري الرابع عشر، وتحقيق نتائج متوازنة تعكس مصالحها وأولوياتها.

ومن المقرر أن يتم اعتماد البيان الوزاري للمجموعة العربية الذي يعكس الرؤية المشتركة حيال القضايا الجوهرية، بما في ذلك إصلاح منظمة التجارة العالمية، وتعزيز البعد التنموي في النظام التجاري متعدد الأطراف، والتقدم في مفاوضات الزراعة وضمان الأمن الغذائي.

يُذكر أن السعودية تولت منصب منسق المجموعة العربية لدى منظمة التجارة العالمية لمدة 8 دورات منذ عام 2011.