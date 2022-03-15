الداخلية: ضبط 1299 قضية تموينية بمضبوطات بلغت 2634 طنا خلال 24 ساعة

من بينهم 22 قضية حجب سلع.. و67 قضية بيع بأزيد من السعر الرسمى

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 1299 قضية تموينية بينها قضية تموينية متنوعة من بينهم قضايا حجب سلع غذائية، وبيع بأزيد من السعر الرسمى، والاستيلاء على السلع المدعومة خلال 24 ساعة.

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بإشراف اللواء عصام العزب مدير الإدارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1299قضية تموينية متنوعة، من بينهم 22 قضية حجب سلع غذائية ومواد بناء بإجمالى مضبوطات (165 طن سلع غذائية، 196طن حديد تسليح، 9925 عبوة، 600 لتر)، 67 قضية بيع بأزيد من السعر الرسمى بمضبوطات بلغت (2246 طن، 793 عبوة، 502 إسطوانة) 9 قضايا إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت (27 طن، 89 ألف لتر، 345 عبوة ، 219 قطعة). بإجمالى مضبوطات ( 2634 طن، 11 ألف عبوة، 502 إسطوانة، 219 بطاقة، 90 ألف لتر) كان أبرزها :

ضبط 2000 طن "ذرة صفراء، فول صويا" بداخل صوامع بدون مستندات مجهولة المصدر مستلزمات إنتاج، 85 طن أعلاف حيوانية مختلفة الأنواع معبأة داخل شكائر وزنة الواحدة 25 كيلو جرام منتج نهائى غير مثبت عليها سعر البيع بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول). بحوزة المدير المسئول عن مصنع لصناعة الأعلاف الحيوانية بالمنوفية.

وفي البحر الأحمر ضبط (39 طن "دقيق أبيض، سكر حر، أرز أبيض" بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الأعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول. بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص .

وفي الشرقية ضبط 30 طن "دقيق أبيض، مسلى" بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص .

وفي القليوبية ضبط (30 طن "أرز، دقيق، سكر" بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها بحوزة مالك مخزن مواد غذائية بدون ترخيص.

كما ضبط 27 طن لحوم ضأن مجمدة بدون مستندات مجهولة المصدر يتم إعادة تعبئتها داخل عبوات أخرى بتاريخ إنتاج جديد لمد فترة صلاحيتها وتشكل خطراً على الصحة العامة، 15 ألف عبوة تستخدم فى التغليف، جهاز هواء، 2 ماكينة تستخدم فى التغليف) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية.

وفي البحيرة ضبط 25 طن "دقيق أبيض" معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها، و ضبط 5 طن دقيق بلدى مدعم مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم بقصد الإستيلاء على الدعم المقرر له عن طريق بيعه فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة. بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية .

وفي الدقهلية ضبط 17 طن دقيق أبيض معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص . كما ضبط 140 طن حديد تسليح بدون مستندات مجهول المصدر تم تخزينه لحجبه عن التداول بالأسواق لرفع أسعاره بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة مواد البناء بدون ترخيص .