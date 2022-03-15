تقديم خدمات الكهرباء لتجمعات بشمال سيناء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وافق محسن سالم رئيس مركز ومدينه نخل بشمال سيناء على مطالب أهالي منطقة الشياحة بتمديد مصادر للكهرباء للسناح بتشغيل آبار مياه جوفية.

وأكد محسن سالم انه تمت زيارة منطقة بئر7 بنخل و معاينه تحديد مسار أعمده الإنارة الجهد المتوسط والمنخفض لتوصيل التيار الكهربائى لمنطقة الزراعات بالشياحة حيت تم حفر 5 آبار مياه واستصلاح ما يقرب من 100 فدان بالجهود الذاتية لأهالي التجمع.

وأضاف رئيس مركز ومدينة نخل أن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء صدق علي دعم المنطقة بمحمول كهرباء وأعمدة جهد متوسط ومنخفض بطول 1 كيلو تشجيعا للمواطنيين لإعمار المنطقة.