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الدفاع الروسية تعلن السيطرة على كامل أراضي مقاطعة خيرسون الأوكرانية

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية
موسكو - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 15 مارس 2022 - 10:22 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 مارس 2022 - 10:22 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، السيطرة على كامل أراضي مقاطعة خيرسون بجنوب أوكرانيا.

ونقل موقع قناة "آر تي عربية" الروسية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع إيجور كوناشينكوف، القول إن العسكريين الروس أسقطوا خلال اليوم الماضي طائرتين أوكرانيتين ومروحية و13 طائرة مسيرة، فيما دمرت القوات الجوية الروسية 136 منشأة عسكرية أوكرانية.

في غضون ذلك، حذر تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية، بشأن التطورات في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، من أن روسيا قد تسعى لإجراء "استفتاء" على الانفصال بمدينة خيرسون، بهدف إعلان المنطقة "جمهورية انفصالية"، تماما مثل دونيتسك ولوهانسك والقرم.


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