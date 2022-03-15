 النمسا تسجل 34 ألفا و220 إصابة جديدة بكورونا و14 وفاة - بوابة الشروق
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النمسا تسجل 34 ألفا و220 إصابة جديدة بكورونا و14 وفاة

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 15 مارس 2022 - 10:34 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 مارس 2022 - 10:34 ص

سجلت النمسا 34 ألفا و220 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 14 وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و188 ألفا و147 إصابة، والوفيات إلى 15 ألفا و221.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 18 مليونا و94 ألفا و57 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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