 الرئيس الألماني خلال زيارته لإستونيا يؤكد وقوف بلاده إلى جانب دول البلطيق - بوابة الشروق
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الرئيس الألماني خلال زيارته لإستونيا يؤكد وقوف بلاده إلى جانب دول البلطيق

د ب أ
نشر في: الأربعاء 15 مارس 2023 - 4:17 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 مارس 2023 - 4:17 م

أكد الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير، وقوف بلاده إلى جانب دول البلطيق إستونيا ولاتفيا وليتوانيا الشركاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وخلال زيارته للقاعدة الجوية أوماري في إستونيا، قال شتاينماير اليوم الأربعاء إن الناتو مستعد للدفاع عن كل سنتيمتر مربع من أراضي الحلف.

وأضاف شتاينماير: "نحن نقف إلى جانب دول البلطيق، ونؤكد حمايتنا لهاو، ويمكن الاعتماد على ألمانيا في هذا الصدد".

وأشار إلى أن ألمانيا تعد إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا أكبر دول قدمت قوات إلى الجناح الشرقي للناتو.

واطلع شتاينماير، على طبيعة المهمة التي يقوم بها سلاح الجو الألماني في مراقبة وحماية المجال الجوي فوق منطقة البلطيق.

وقال شتاينماير: "أنا هنا من أجل أن أقدم الشكر الجزيل للجنود على المهمة التي يقومون بها".


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