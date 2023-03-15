إسرائيل تعلن مقتل شخص تسلل من لبنان ونفذ تفجيرا بعبوة ناسفة جنوب حيفا

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن «قوة أمنية إسرائيلية قتلت شخصا تسلل من لبنان، ونفذ تفجيرًا بعبوة ناسفة جنوب حيفا، صباح الاثنين الماضي».

وكتب في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء، أن القوة عثرت بحوزة الشخص على أسلحة وحزام ناسف جاهز للاستخدام وأغراض إضافية.

وذكر أن عبوة ناسفة انفجرت الاثنين الماضي، وأسفرت عن إصابة مواطن إسرائيلي بجروح خطيرة، لافتًا إلى أن قوات الأمن حددت مكان المشتبه بهم على إثر الحادث.

وأضاف: «خلال التمشيط وإغلاق الطرق تم إيقاف سيارة في منطقة بلدة يعارا، حيث شكل المشتبه به الذي كان داخلها خطرًا على قوات الشاباك والشرطة والتي قامت بتحييده وقتله، وعثرت بحوزته على أسلحة وحزام ناسف جاهز للاستخدام وأغراض إضافية».

وذكر أن «إجراء تحقيق موسع حول العملية»، مضيفًا: «وفي إطارها يتم فحص مدى تورط حزب الله اللبناني فيها».