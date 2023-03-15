الدنمارك تعتزم إطلاق صندوق لدعم أوكرانيا

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قالت وزارة المالية في كوبنهاجن، اليوم الأربعاء، إن الدنمارك سوف تطلق صندوقا بحجم سبعة مليارات كرونه تقريبا (940 مليون يورو) لتقديم المساعدة العسكرية وغيرها من الدعم لأوكرانيا.

وأيدت حكومة رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن وأغلبية واسعة في البرلمان الدنماركي المبادرة.

وفي 2023، يجب أن يوفر الصندوق دعما عسكريا بقيمة 4ر5 مليار كرونه ومساعدة إنسانية بقيمة 2ر1 مليار كرونه ودعما اقتصاديا بقيمة 4ر0 مليار كرونه بما في ذلك تقديم الشركات الدنماركية المساعدة في إعادة بناء أوكرانيا.

وقال وزير المالية نيكولاي فامن إنه مقارنة بحجم التعداد السكاني الدنماركي فإنها تعتبر من بين الدول التي تقدم أكبر الدعم لأوكرانيا عقب الغزو الروسي الذي بدأ العام الماضي.

وأضاف أن الحكومة والأحزاب الرائدة في البلاد وافقوا على أن الحال يجب أن يظل كذلك.