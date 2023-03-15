إيهاب منصور عن زيادة العلاوات والمنح: خطوة هامة لدعم المواطنين وبعض الفئات تحتاج إعادة نظر



أكد المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أهمية مشروع القانون الذى تمت مناقشته اليوم بزيادة المنح والحوافز وتعجيل صرف العلاوات؛ نظرًا لما يواجهه المواطنون من معاناة بسبب ارتفاع الأسعار.

وقال منصور، إنها خطوة جيدة لدعم المواطنين، وطالب الوزارات المعنية بتفعيل الرقابة على الأسواق، مطالبا بمراعاة حملة الماجستير والدكتوراه وإدراج المهندسين العاملين بالقطاع الطبي في صرف بدل مخاطر مهن طبية لأنهم يتعرضون لنفس المخاطر.

ورد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، بأنه يوافق على هذا المقترح وشكر النائب على طرح الأمر، وتعهد بدراسته.

ووافقت لجنة القوى العاملة على مخاطبة وزارتي الصحة والتعليم العالي بذلك.

وطالب النواب أيضًا بتفعيل الحد الأدنى للأجور في القطاعات المختلفة وكذلك القطاع الخاص وما يصدر من قرارات بشأنه، وذلك أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ومذكرته الإيضاحية.

وتم خلال الجلسة إقرار الآتي:-

المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة (8%) من الأجر الوظيفي بحد أدنى 125 جنيها

غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة (15%) من الأجر الأساسي بحد أدنى 125 جنيها

زيادة الحافز الإضافى للمخاطبين وغير المخاطبين 300 جنيه للدرجة الرابعة فما دونها، 400 جنيه للدرجة من الأولى للثالثة، 500 جنيه لمدير عام فما فوقها

على ان يكون الحد الأدنى لإجمالي الزيادات 1000 جنيه

حافز جودة 300 جنيه شهريا

وزيادة حافز الأداء الشهري 300 جنيه لكبير المعلمين ومعلم خبير ومعلم اول (أ) ومعلم أول ومعلم ومعلم مساعد

منح المتدرب مكافاة شهرية 2800 جنيه

وزيادة مكافأة التدريب للعلاج الطبيعي والتمريض العالى والتمريض المتوسط والفنى الصحى بمبلغ 300 جنيه

وزيادة بدل المخاطر الطبية إلى

1700 جنيه للاطباء البشريين

1300 لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي

1200 جنيه لأخصائي التمريض العالي والكيمائيين.

1100 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين

وتمت الموافقة على مضاعفة بدل السهر والمبيت

وبخصوص المعاشات فتم اقرار ان الحد الادنى للزيادة 170 جنيها والحد الأقصى للزيادة 1635 جنيها

واستبدال نسبة (5.9) الواردة بالفقرة الاولى من المادة (111) من قانون التامينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 لتصبح نسبة (6%).