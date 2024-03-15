الأمم المتحدة: العملية الإسرائيلية على رفح ستكون لها عواقب وخيمة

حذّرت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من أن العملية البرية التي تخطط إسرائيل لشنها على مدينة رفح، ستكون لها عواقب وخيمة على سكان قطاع غزة وعلى إيصال المساعدات الإنسانية.



جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، للصحفيين تعليقا على أنباء حول مصادقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خطط العملية العسكرية المحتملة في رفح، جنوبي قطاع غزة، رغم التحذيرات الدولية.



وذكر دوجاريك، أنه شاهد الأنباء المتعلقة بمصادقة نتنياهو على العملية، قائلا: "هذا أمر مثير للقلق جدا"، وفقا لوكالة الأناضول.



وأضاف: "العملية البرية على رفح ستكون لها عواقب وخيمة على سكان غزة وعلى عمليات المساعدات الإنسانية"، معربا عن أمله في منع حدوثها.



وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال مكتب نتنياهو: "صادق رئيس الوزراء، على خطط للقيام بعملية عسكرية في رفح، والجيش يستعد لها عملياتيا ولإجلاء السكان"، دون مزيد التفاصيل.



وحذرت العديد من الدول إسرائيل من الإقدام على شن عملية عسكرية في رفح حيث يتواجد أكثر من 1.4 مليون فلسطيني، وفق التقارير الدولية.