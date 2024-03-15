وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنظم 10 ندوات تثقيفية للمواطنين

قالت غادة زاهر رئيسة وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام بمحافظة الشرقية، أن وحدات تكافؤ الفرص بمراكز ومدن المحافظة انتهت خلال النصف الأول من شهر مارس الجاري من تنظيم 10 ندوات توعوية وتثقيفية استهدفت السيدات وطلبة المدارس.

وأضافت رئيسة وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام بمحافظة الشرقية، في بيان اليوم، أن الندوات تناولت تناولت الاستعداد لشهر رمضان والحديث عن أبواب الرحمة في رمضان والتغذية السليمة في رمضان والإقبال على تلاوة القرآن في رمضان، بالإضافة إلى فضل شهر رمضان وكيفية الاستعداد له.

وأوضحت رئيسة وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام بمحافظة الشرقية، أن الندوات تناولت كذلك أسباب سوء التغذية عند الأطفال – فترة المراهقة – دور المرأة في المجتمع – مخاطر الاختلاط المباشر بالحيوانات، والإرشاد الأسري والصحة النفسية.