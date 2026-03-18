أفادت قناة "الإخبارية السورية"، الأربعاء، بإجراء الطيران الحربي الإسرائيلي "تحليقا مكثفا" في أجواء محافظة القنيطرة جنوبي البلاد.

وقالت القناة (رسمية) في نبأ مقتضب: "تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء القنيطرة"، دون مزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية اليومية لسيادة سوريا، رغم الإعلان عن تشكيل آلية اتصال بين الجانبين في 6 يناير الماضي، بإشراف أمريكي، لتنسيق تبادل المعلومات وخفض التصعيد العسكري والانخراط الدبلوماسي والفرص التجارية.

كما يأتي في ظل تصاعد العدوان العسكري الإسرائيلي الأمريكي على إيران الذي بدأ في 28 فبراير الماضي، وأودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل، وتستهدف ما تصفها بقواعد ومصالح أمريكية في دول عربية بالمنطقة، غير أن بعضها أسفر عن قتلى ومصابين وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.