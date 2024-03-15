إجراء الانتخابات البرلمانية الكرواتية في 17 أبريل المقبل

من المقرر أن تُجرى الانتخابات البرلمانية المبكرة في كرواتيا في 17 أبريل، وهو موعد يوافق يوم أربعاء، في بلد يتوجه فيه الناخبون عادة إلى صناديق الاقتراع يوم أحد.

وقد أعلن الرئيس زوران ميلانوفيتش عن تحديد الموعد اليوم الجمعة.

ورحبت أحزاب المعارضة اليسارية الليبرالية على وجه الخصوص باختيار يوم من أيام الأسبوع كموعد للانتخابات.

وتأمل هذه الأحزاب أن يؤدي ذلك إلى زيادة الإقبال، لأن العديد من المواطنين قد يخصصون أيام الآحاد للتنزه بدلا من التصويت.

وكانت آخر مرة تم فيها التصويت خلال أيام الأسبوع في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي والواقعة على ساحل البحر الأدرياتيكي، في الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2000.

ويُذكر أن الخريف المقبل كان هو الموعد العادي المقرر لتوجه الناخبون الكروات إلى صناديق الاقتراع.

لكن مراقبين يعتقدون أن رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش، الذي لا يتمتع إلا بأغلبية ضئيلة في البرلمان، أراد إجراء الانتخابات المبكرة لمنع خطر حدوث مزيد من الانخفاض في شعبيته. وقد تعرض مؤخرا لانتقادات بسبب سياساته الإعلامية والقضائية.

ويعد الرئيس ميلانوفيتش، وهو ديمقراطي اشتراكي، معارض سياسي لبلينكوفيتش، الذي ينتمي حزبه الاتحاد الديمقراطي الكرواتي إلى كتلة حزب الشعب الأوروبي المحافظ.