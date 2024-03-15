 شوقي علام: الأزمات والتحديات تزيد من عزيمة وقوة الإنسان ولا تضعفه - بوابة الشروق
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شوقي علام: الأزمات والتحديات تزيد من عزيمة وقوة الإنسان ولا تضعفه

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 15 مارس 2024 - 3:13 ص | آخر تحديث: الجمعة 15 مارس 2024 - 3:14 ص

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنَّ كل الأزمات تمثل تحديات تشد من العزيمة وتزيد من قوة الإنسان وليس إضعافه.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «نظرة» الذي يُقدمه الإعلامي حمدي رزق، عبر شاشة «صدى البلد»، وعُرضت مساء الخميس، أنَّ المحن دائما ما تمثّل بوابات المِنح، مستشهدًا بقوله تعالى "فإن مع العسر يسرًا".

وأشار إلى أن لفظ العُسر جاء مُعرَّفًا على هذا النحو وهو لا يفيد التعدد، ما يعني أن العُسر واحد، في حين عبَّر القرآن الكريم بصيغة "يسرًا" بصيغة التنكير لتفيد بالتعدُّد.

ولفت إلى أنه استنادًا إلى ذلك، فكل ما يمر بالإنسان أو المجتمع من أزمات وتحديات، في حين بُذلت المساعي الحقيقية لإزالتها، فهذه التحديات تمثّل عنصر قوة وليس ضعفًا.

وشدد على أن مواطن الامتحان وإظهار المعدن الحقيقي للإنسان تكون في مواقف الشدة، موضحًا أن البشرية مرّت بمواقف تؤكد أنه رغم صعوبة التحديات لكنها تمثل عطاء للإنسان لا حدود له.

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