تحرير 145 محضرا فى حملات على الأسواق والمخابز بالإسكندرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية في بيان صباح اليوم، تحرير 145 محضرا، خلال حملات متزامنة على الأسواق والمخابز البلدية لمتابعة الأسعار وضبط الأسواق.

البداية بإدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 70 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 25 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين لمخبزين شامى مخالفين، ومحضرين لعدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة.

ونجحت إدارة تموين العجمى برئاسة إبراهيم خلف، في تحرير 30 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر بيع سجائر بسعر أزيد.

وشنت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقى، حملات أسفرت تحرير 32 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها 11 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر لمستودع بوتاجاز مخالف.

وحررت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود، 21 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها 12 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين لبقالين مخالفين، و8 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وفي المركز التموينى الشامل لحى غرب والجمرك برئاسة محمد عادل، تمكنت الحملات من تحرير 28 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها 10 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر إدارة منشأة دون ترخيص، و3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد.