قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، إنَّ دولًا قدّمت دعمًا لبلاده في أعقاب تمرد مليشيا الدعم السريع لكنّها فضلت عدم الإعلان.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، عُرضت مساء الخميس، أنه بلاده تفضل ترك أمر الإعلان عن الدعم لهذه الدول في الوقت الذي تريده.

وأشار إلى أن أكبر دعم قُدِّم للمواطن السوداني كان استقباله في أعقاب النزوح القسري بسبب الأحداث في بلاده، لافتًا إلى أن مصر استقبلت عددا ضخمًا جدًا من السودانيين.

ونوه بأنّ دولة تشاد استقبلت عددًا كبيرًا من السودانيين، على الرغم من مواقفها التي قال إنها تُدعم تمرُّد مليشيا الدعم السريع.

ولفت أيضًا إلى استقبال إريتريا عددًا كبيرًا من السودانيين دون أي شروط، ولم تعتبرهم لاجئين، وتم إدخالهم بشهادات الميلاد أو شهادات جامعية.

وأكّد أن صورة تمرد مليشيا الدعم السريع باتت سيئة أمام المجتمع الدولي، وهو ما يُجبر الدول على إدانة التمرد الذي ارتكبته المليشيات أو على الأقل تبتعد عنها حتى لا يُقال عنها مناصرة لجهة تنتهك حقوق الإنسان.

