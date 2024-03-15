مفوضية الانتخابات الروسية: عطل في التصويت الإلكتروني بسبب الإقبال المرتفع

قالت مفوضية الانتخابات الروسية، التي يعتبرها منتقدون غير حرة وغير نزيهة، إن نظام التصويت الإلكتروني تعرض لعطل اليوم الجمعة؛ بسبب أعداد الناخبين الكبيرة التي تحاول التصويت.



وفي أول يوم لعملية التصويت التي تستمر ثلاثة أيام، أدلى حوالي 500 ألف شخص في موسكو وحدها بأصواتهم صباح اليوم حسبما ذكرت مفوضية الانتخابات المركزية.



ويعتبر فوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (71 عاما) بولاية خامسة أمرا مؤكدا. وبحسب آخر استطلاعات الرأي، يتجه الرئيس بوتين للحصول على أكثر من 80% من الأصوات، وسط توقعات بأن تتجاوز نسبة التصويت 70%.



وتريد القيادة في موسكو أن ترى أعلى نسبة إقبال ممكنة للناخبين لإضفاء شرعية على التصويت.



وتم تتظيم التصويت جزئيا كمهرجان بمشاركة مغنيين، وتقديم عروض فولكلورية.



وأدلى ساسة بارزون بأصواتهم، وبينهم وزير الخارجية سيرجي لافروف ووزير الدفاع سيرجي شويجو، في ساعة مبكرة اليوم.



ووضع رئيس حزب روسيا العادلة سيرجي ميرونوف، الذي يدعم بوتين صراحة، ورقة اقتراعه في صندوق الاقتراع الشفاف دون مظروف.



ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات، أربعة مرشحين، هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان، ليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد)، ونيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية)، لكن ليست هناك فرصة لفوزهم، حيث يؤيدون الكرملين وعادة ما يظهرون دعم بوتين.



ولم يتم السماح للمرشحين الذين انتقدوا حرب بوتين في أوكرانيا بالترشح.



ولم تتم دعوة مراقبين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمراقبة التصويت.