ميرتس في دافوس: ألمانيا شريك قوي ووجهة جاذبة للاستثمارات المستقبلية

روّج المستشار الألماني فريدريش ميرتس لبلاده كوجهة جاذبة للاستثمار.

وخلال المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري، قال ميرتس اليوم الخميس:"من يرغب في الاستثمار في المستقبل – فسيجد في ألمانيا شريكًا قويًا".

وأضاف رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني أن ألمانيا تطمح إلى أن تصبح موقعًا استثماريًا رائدًا لرأس المال العالمي.

وأشار ميرتس إلى برنامج الإصلاح الذي تتبعه حكومته الائتلافية، وقال: " حكومتي تؤدي واجباتها وتتبع مساراً إصلاحياً طموحاً يراعي الأمن، والقدرة التنافسية، ووحدة أوروبا".

كما لفت المستشار إلى إصلاح ضريبة الشركات الذي بدأ العمل به، وتخفيض تكاليف الطاقة، وتحديث البنية التحتية، بالإضافة إلى أجندة التكنولوجيا الفائقة للبحث والتقنيات. وأكد أن ألمانيا تتبوأ مكانة رائدة عالمياً في العديد من مجالات البحث العلمي المتقدم.