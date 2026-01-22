ميرتس يحذر في دافوس: العالم الذي لا يُعتدّ فيه إلا بالقوة هو مكان خطير

حذّر المستشار الألماني فريدريش ميرتس على الساحة الدولية من الاعتماد في التعاون الجيوسياسي على قوة ونفوذ أطراف بعينها فقط.

وفي كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري، قال ميرتس اليوم الخميس إن "عالماً لا يُعتدّ فيه إلا بالقوة هو مكان خطير". وأوضح رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني أن هذا الخطر يهدد "الدول الصغيرة أولاً، ثم القوى المتوسطة، و القوى الكبرى في نهاية المطاف".

وأضاف ميرتس أن أعظم قوة تنشأ من القدرة على بناء شراكات وتحالفات تقوم على الثقة والاحترام المتبادلين. ولم يذكر المستشار الألماني صراحةً الدولة التي كان يقصدها بنقده، لكنه شدّد في الوقت نفسه على أهمية حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وكان ميرتس دعا الأوروبيين إلى الإسراع في التأقلم مع التحولات الجديدة في موازين القوى السياسية في العالم.

وقال في كلمته إن هجوم روسيا على أوكرانيا دشّن عصرا جديدا يتجاوز هذا العدوان العسكري ويمتد إلى ما هو أبعد من ذلك.

وأكّد ميرتس أن الصين نجحت في شق طريقها إلى صفوف القوى الكبرى، فيما تتعرض الولايات المتحدة لتحديات في دورها المهيمن وتغيّر سياستها الخارجية والأمنية بشكل جذري.

وتابع ميرتس: "لقد دخلنا زمن سياسات القوى الكبرى... العالم الجديد للقوى الكبرى يقوم على القوة والصلابة و – عند الضرورة – أيضا على السطوة. إنه ليس مكانا مريحا"، موضحا أن هذا الواقع ليس قدرا محتوما، وقال: "لكي نصمد، علينا أن نواجه واقعا صارما ونحدد المسار بوضوح وبقدر عال من الواقعية".