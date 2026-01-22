جولدمان ساكس يتوقع وصول الذهب العالمي إلى 5400 دولار بنهاية 2026

• واصف: الأونصة قد تصل لهذا المستوى في وقت مبكر من السنة

• الشعبة تترقب ارتفاعات محلية متتالية.. وعيار 21 يسجل 6465 جنيها

رفعت مجموعة جولدمان ساكس، توقعاتها لوصول سعر الذهب العالمي بنهاية العام الحالي 2026، ليكون عند 5400 دولار للأونصة، من 4900 دولار توقعتها في وقت سابق.

وأرجعت المجموعة توقعها الجديد إلى زيادة الطلب من مستثمري القطاع الخاص، إلى جانب حصة شراء البنوك المركزية الشهرية المرتفعة، إضافة إلى توسع حيازات صناديق المؤشرات المتداولة، مع خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة.

جاء التوقع الجديد من البنك بعد تقرير سابق له، افترض وصول الذهب العالمي إلى سعر 4900 دولار للأونصة في ديسمبر المقبل، وذلك مع توقعات حول شراء البنوك المركزية 60 طناً من السبائك شهرياً هذا العام.

وبحسب آخر تحديث لأسعار المعدن الأصفر محليًا، تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 خلال تعاملات اليوم، بنحو 17.25 جنيه، مقارنة مع بداية التعاملات، مسجلًا 7388.5 جنيه.

وجاء هذا الأداء بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أضعف من التوقعات، إلى جانب تصاعد التوترات الأمريكية-الأوروبية، ما دفع الذهب عالميًا إلى تصحيح محدود، ليتحرك حاليًا قرب مستوى 4800 دولار للأوقية.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم، بمقدار 15 جنيهًا مسجلًا 6465 جنيهًا، فيما هبط جرام الذهب عيار 18بمقدار 12.75 جنيه، محققًا 5541.5 جنيه.

وفقد الجنيه الذهب 120 جنيهًا من قيمته خلال التعاملات اليوم مسجلًا 51720 جنيها .

وقال وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، في تصريحات لـ"الشروق" إن أسعار الذهب تتحرك وفقًا لمعدلات التضخم، وقيمة العملات، إلى جانب الظروف السياسية والجيوسياسية، مشيرًا إلى أن رؤية مجموعة جولدمان ساكس حول ارتفاعه إلى مستوى 5400 دولار للأونصة بنهاية العام الحالي أمر مقبول، لافتًا إلى أنه قد يحدث في وقت مبكر هذه السنة.

ويرى واصف أن الذهب العالمي يقترب حاليًا من مستوى 4900 دولار للأونصة، مضيفًا أنه قد يكسر هذا الحاجز خلال الأيام المقبلة، متأثرة بتلويح الولايات المتحدة بضرب إيران.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر في آخر تصريحاته حول أزمته مع إيران عن أمله في "عدم الحاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية ضدها"، وذلك بعد تهديداته بتوجيه ضربات لها ثم عدوله عن رأيه لاحقا.

إلا أنه أكد مجددا استعداده لضرب إيران "إن امتلكت سلاحا نوويا"، وذلك في مقابلة تلفزيونية أجراها مع قناة محلية.

في المقابل، وجه قائد الحرس الثوري الإيراني محمد باكبور، تحذيرا شديد اللهجة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، محذرا من "حسابات خاطئة" قد تؤدي إلى مواجهة تتجاوز في شدتها الحرب الأخيرة.

وحول أسعار الذهب المحلية، أشار رئيس الشعبة إلى أن قيمة المعدن الأصفر ستشهد ارتفاعات متتالية هذا العام، مدفوعة بصعود الذهب عالميًا، إلا أنه من الصعب التحديد بدقة إلى أي سعر قد يصل الذهب في مصر، مستبعدًا تمامًا نزول الأسعار خلال العام الحالي.

وشهد الذهب محليًا خلال عام 2025 واحدة من أكبر الطفرات السعرية في تاريخه، حيث تجاوز معدل الارتفاع الإجمالي 60% مقارنة ببداية العام، بدعم من الصعود القوي للأسعار العالمية، إلى جانب تغيرات سعر الصرف وزيادة الطلب المحلي على الذهب كأداة للتحوط وحفظ القيمة، وفق تقرير سابق صادر عن أكدت شعبة الذهب والمعادن الثمينة.

وبحسب تسلسل الحركة السعرية، افتتح الذهب عام 2025 عند متوسط 3730 جنيها للجرام في يناير، ثم تحرك في مسار صاعد مع تذبذبات محدودة، ليقترب من مستوى 4900 جنيه خلال شهري يونيو وسبتمبر، وفق الشعبة.

وفي الربع الأخير من العام، تسارعت وتيرة الارتفاعات بشكل لافت، حيث سجل شهر أكتوبر 5625 جنيها للجرام، قبل أن يختتم الذهب تعاملات ديسمبر الماضي عند ذروته التاريخية مسجلا 5965 جنيها لجرام عيار 21، ليؤكد استمرار الاتجاه الصعودي على مدار السنة.

وخلال السنوات العشر الأخيرة، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المصرية بنحو 2168%، صعودا من 263 جنيها في ديسمبر 2015 إلى ما يقرب من 5965 جنيها بنهاية 2025، في واحدة من أكبر موجات الارتفاع في تاريخ المعدن الأصفر محليا.