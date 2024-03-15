دراسة ألمانية: تقلص العمالة لن يؤدي تلقائيا إلى زيادة الأجور وتقليل عدد العاطلين

انتهت نتائج دراسة جديدة لمعهد أبحاث سوق العمل والمهن (آي ايه بي) الألماني إلى أن تقلص القوى العاملة لن يؤدي تلقائيا إلى زيادة في الأجور وتقليل في عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا.

وقال باحث السوق إنتسو فيبر من المعهد: "المتوقع هو أن ينخفض معدل البطالة وترتفع الأجور عندما يكون هناك نقص في القاعدة العاملة - لكن ليس هذا هو الحال"، مشيرا إلى أنه لتحقيق هذا يجب زيادة الإنتاجية، وقال إن هذا يتطلب زيادة الاستثمار في التكنولوجيا والتأهيل.

ويتوقع العلماء أنه حال عدم اتخاذ إجراءات تعويضية، فإن عدد الموظفين في ألمانيا سينخفض بحلول عام 2035 بمقدار سبعة ملايين شخص بسبب تقاعد جيل طفرة المواليد.

ومع ذلك، تظهر دراسات أن المشاركة في الحياة العملية من جانب الأشخاص الذين لم يشاركوا في السابق آخذة في الازدياد أيضا، وهو ما ينطبق على سبيل المثال على أشخاص من كبار السن والنساء.

وقال فيبر إن تراجع القاعدة العاملة من شأنه أن يؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي، ولكن ليس من منظور نصيب الفرد. وتابع: "سيزيد الإنتاج لكل عامل من خلال استخدام المزيد من رأس المال(في الإنتاج). ونتيجة لذلك، سيزيد الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة للفرد بمقدار قليل".