 14 غارة أمريكية بريطانية على محافظتي الحديدة وحجة باليمن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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14 غارة أمريكية بريطانية على محافظتي الحديدة وحجة باليمن

د ب أ
نشر في: الجمعة 15 مارس 2024 - 9:48 ص | آخر تحديث: الجمعة 15 مارس 2024 - 9:48 ص

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، مساء الخميس، تعرض محافظتي الحديدة وحجة غربي البلاد لـ14 غارة أمريكية بريطانية.

وذكرت الجماعة في بيانات عبر تلجرام، أن "العدوان الأمريكي البريطاني شن 11 غارة جوية على عدة مناطق في محافظة الحديدة، بينها مطار الحديدة الدولي ومنطقة رأس عيسى الساحلية".

وأضافت الجماعة أن "مديرية عبس في محافظة حجة، تعرضت لثلاث غارات أمريكية بريطانية".

ولم تتحدث الجماعة عن وقوع خسائر بشرية أو مادية بفعل هذه الغارات.

ومساء الخميس، أعلن زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، مقتل 34 من عناصر جماعته جراء الضربات الأمريكية البريطانية المستمرة منذ مطلع 2024.

وجاءت الضربات الأمريكية البريطانية ردا على استمرار الهجمات الحوثية على سفن الشحن في البحر الأحمر وبحر العرب.

ومنذ نوفمبر الماضي، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".


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