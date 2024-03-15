الجيش الإسرائيلي ينفي إطلاق النار على فلسطينيين خلال انتظارهم المساعدات في غزة

نفى الجيش الإسرائيلي إطلاق النار على فلسطينيين خلال انتظارهم تسلم مساعدات عند دوار الكويتي بقطاع غزة.



جاء ذلك في بيان أصدرته وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تعليقا على مقتل وإصابة العشرات من الفلسطينيين خلال انتظارهم وصول شاحنات المساعدات أمس الخميس، بحسب ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت".



ووفقا للجيش الإسرائيلي، بدأ مسلحو حماس الذين وصلوا إلى المنطقة في وقت سابق إطلاق النار على الحشود في الوقت الذي دخلت فيه الشاحنات لردعهم، ما أسفر عن وفاة الكثيرين منهم بينما كانوا يحاولون الهرب.



وتابع البيان: "في الوقت الذي كانت تدخل فيه الشاحنات، واصل المسلحون الفلسطينيون إطلاق النار، فيما بدأت الحشود نهب الشاحنات، وعلاوة على ذلك دهست الشاحنات عددا من سكان غزة".



وذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة عبر منصة تليجرام أمس الخميس، أن "عدد ضحايا مجزرة دوار الكويتي الذين وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي بلغ 14 شهيدا و150 مصابا".



من جانبها أدانت حركة حماس الهجوم، في بيان عبر صفحتها على تلجرام.



وتكررت حوادث اطلاق النار والدهس خلال انتظار الحشود من سكان قطاع غزة لشاحنات المساعدات سعيا وراء الحصول على امدادات إنسانية بسبب النقص الشديد في المواد الغذائية والمياه والأدوية جراء الحرب التي تشنها إسرائيل ردا على هجوم حماس في السابع من شهر أكتوبر الماضي.



وذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، في وقت سابق من الشهر الجاري أن الوضع في قطاع غزة كارثي ولم يسبق له مثيل في أي أزمة سابقة.