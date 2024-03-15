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كومان يعلن قائمة هولندا لمواجهتي اسكتلندا وألمانيا

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 15 مارس 2024 - 5:17 م | آخر تحديث: الجمعة 15 مارس 2024 - 5:17 م

أعلن رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، قائمة الطواحين الهولندية لمباراتي اسكتلندا وألمانيا الوديتين ضمن الأجندة الدولية بمارس الجاري.

وشهدت قائمة منتخب هولندا، عودة الثنائي فينالدوم وممفيس ديباي، بعد غياب طويل.

وجاءت قائمة منتخب هولندا على النحو التالي:

حراسة المرمى: فليكن، فيربروجن، بيزو

خط الدفاع: ناثان آكي، دالي بليند، فان دايك، دومفريس، فريمبونج، جيرترويدا، كويليندشي، هارتمان، دي ليخت، دي فري

خط الوسط: ماتس ويفر، مارتن دي رون، سكوتن، تيمبر، ريجنديرز، كوبمينيرز، فينالدوم

خط الهجوم: فيجورست، جاكبو، بروبي، دونييل مالين، تشافي سيمونز، ديباي


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