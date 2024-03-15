 الأردن ينفذ 6 إنزالات جوية لمساعدات غذائية على غزة بمشاركة دولية - بوابة الشروق
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الأردن ينفذ 6 إنزالات جوية لمساعدات غذائية على غزة بمشاركة دولية

عمان (د ب أ)
نشر في: الجمعة 15 مارس 2024 - 2:27 م | آخر تحديث: الجمعة 15 مارس 2024 - 2:28 م

نفذت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، اليوم الجمعة، 6 إنزالات جوية لمساعدات غذائية على قطاع غزة، بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وشاركت في عملية الإنزال الجوي التي استهدفت العديد من المواقع في شمال القطاع طائرتان من نوع (سي 130) تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وثلاث طائرات تابعة للولايات المتحدة وطائرة تابعة لبلجيكا، لتلبية للاحتياجات الإنسانية للسكان في القطاع، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأكدت القوات المسلحة الأردنية، أنها مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية، سواء كانت من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا العسكري في العاصمة الأردنية عمان، باتجاه مطار العريش الدولي، أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.

وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 46 إنزالا جويا أردنيا، و63 إنزالا جويا بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.

وتأتي عمليات الإنزال الجوي للمساعدات لسكان قطاع غزة إلى جانب ارسال المساعدات برا ولكنها غير كافية جراء النقص الشديد في المواد الغذائية والمياه والأدوية جراء الحرب التي تشنها إسرائيل؛ ردا على هجوم حماس في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، في وقت سابق من الشهر الجاري أن الوضع في قطاع غزة كارثي ولم يسبق له مثيل في أي أزمة سابقة.


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