قال مهاجم أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني جوليان ألفاريز إن جودة لامين يامال لاعب برشلونة "مذهلة"، وأنه من "أفضل لاعبي العالم".

وقبل مواجهة الفريقين غدا في الليجا قال ألفاريز: "لا يزال صغيرا في السن، ومع ذلك يعد اليوم من أفضل لاعبي العالم. أن تلعب أمام الأفضل شيء جميل، وبالنسبة للمشاهدين، فمن الجيد وجود لاعبين مثله".

وعن المواجهة مع البارسا قال اللاعب "سيحاولون فرض المباراة التي يريدونها، والاعتماد على نقطة قوتهم وهي تحريك الكرة في ظل وجود لاعبين يمران بفترة عظيمة وهما رافينيا، ولامين يامال".

وأضاف "يمتلك البارسا لاعبين كبار، لكننا أيضا نعمل كي نصل للمباراة في أفضل صورة وكي نفرض خطتنا وقوتنا كفريق، وعبر العمل التواضع سنحقق المطلوب".

من ناحيته، قال روبن لو نورماند، قلب دفاع أتلتيكو مدريد وزميل يامال في المنتخب الإسباني، إن مهاجم البارسا يتمتع ب"موهبة خاصة".

وصرح "بالنظر إلى عمره، فمستواه لا يصدق.. لكنني أعتقد أننا يمكننا تحجيم هذه الموهبة الفردية عبر العمل الجماعي، وديناميكيتنا الدفاعية".