هالاند ينفرد برقم قياسي في تاريخ الدوري الإنجليزي

انفرد النرويجي إيرلينج هالاند برقم قياسي في تاريخ الدوري الإنجليزي، بعد التسجيل في مرمى برايتون، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، السبت، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

واصل عمر مرموش واصل تألقه مع مانشستر سيتي، وحصل على ركلة جزاء، بعد مراوغة مميزة لمدافع برايتون داخل منطقة الجزاء وتعرض لعركلة حصل على إثرها على ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة من انطلاقة المباراة، نفذها هالاند بنجاح في الدقيقة 11، ليتقدم مانشستر سيتي في المباراة الصعبة أمام برايتون.

ووصل هالاند للمساهمة التهديفية رقم 100 له في الدوري الإنجليزي (84 هدفًا و16 صناعة) في 94 مباراة فقط كأسرع لاعب في تاريخ المسابقة، وفقًا لما نشرته شبكة «أوبتا» للإحصائيات.

وتفوق هالاند على آلان شيرار، نجم ليفربول ونيوكاسل الأسبق الذي وصل لـ100 مساهمة بعد 100 مباراة، وإيريك كانتونا، الذي وصل للرقم ذاته في 116 مباراة بالتساوي مع محمد صلاح، نجم وهداف ليفربول.

ووصل هالاند للهدف رقم 21 في الموسم الحالي، بفارق 6 أهداف خلف محمد صلاح، نجم ليفربول، الذي يتصدر القائمة برصيد 27 هدفًا.

كما سجل عمر مرموش، نجم مانشستر سيتي رابع أهدافه في الموسم الحالي مع الفريق، بتصويبة صاروخية من خارج حدود منطقة الجزاء أمام برايتون.

وأضاف عمر مرموش الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 39 من مباراة الفريق أمام برايتون، مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كان مرموش سجل ثلاثة أهداف «هاتريك» خلال مباراة فريقه أمام نيوكاسل ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين، في فبراير الماضي بعد الانضمام لمانشستر سيتي في الانتقالات الشتوية منتصف الموسم الحالي.

وتشير النتيجة إلى تقدم مانشستر سيتي بنتيجة 2-1، بعد نهاية الشوط الأول من المباراة، حيث سجل بيرفس إستوبينان هدف برايتون في الدقيقة 21 من ركلة حرة مباشرة.