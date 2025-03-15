محافظ المنوفية يتابع إنشاء ممشى شبين الكوم ويوجه بسرعة التنفيذ

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، مساء اليوم، جولة ميدانية لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية، والوقوف على حجم الأعمال ونسب الإنجاز، بهدف إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وذلك بمرافقة المهندس أشرف طايل، المستشار الهندسي للمحافظة، وطارق أبو حطب، رئيس حي غرب شبين الكوم.

بدأت الجولة بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة الجدارية الفنية بشارع جمال عبد الناصر، أمام نادي الغزل، والتي تضم العديد من التصميمات الفنية، حيث شدد المحافظ على الاهتمام بأعمال التطوير لضمان استدامتها، بما يضفي لمسة جمالية على المنطقة، مشيدًا بمستوى التنفيذ والتصميمات الفنية المتميزة التي تعكس الطابع الحضاري للمدينة.

كما تابع المحافظ أعمال إنشاء ممشى شبين الكوم الجديد، المقام على مساحة 500 متر، بداية من معهد الكبد وحتى كوبري القاصد، واستفسر عن نسب التنفيذ وحجم الأعمال الجارية، موجهًا بتسريع معدلات الأداء للانتهاء من المشروع في أسرع وقت، نظرًا لأهميته في توفير متنفس حضاري للأهالي، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة للشباب من خلال المشروعات الخدمية المصاحبة له.

وأكد محافظ المنوفية استمرار جولاته الميدانية بمختلف أرجاء المحافظة لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني المستمر لمتابعة تنفيذ المشروعات، والعمل على إزالة أي معوقات لضمان الإسراع في معدلات التنفيذ، بما يسهم في تحقيق رضا المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.