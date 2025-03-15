 ديانج في قائمة منتخب مالي لتصفيات كأس العالم 2026 - بوابة الشروق
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ديانج في قائمة منتخب مالي لتصفيات كأس العالم 2026

محمد جلال
نشر في: السبت 15 مارس 2025 - 1:52 م | آخر تحديث: السبت 15 مارس 2025 - 1:54 م

تواجد أليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي والمعار إلى نادي الخلود السعودي، في قائمة منتخب مالي لمواجهة جزر القمر وجمهورية أفريقيا الوسطى.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مالي مع جزر القمر وجمهورية أفريقيا الوسطى في الجولة الخامسة والسادسة من دور المجموعات لتصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتواجد ديانج في قائمة منتخب بلاده وذلك بعدما أظهر تألقه خلال مباريات نادي الخلود في الفترة الأخيرة.

ويتواجد منتخب مالي في المركز الرابع بالمجموعة الأخيرة من دور المجموعات برصيد 5 نقاط وبفارق نقطتين عن مدغشقر صاحب المركز الثالث فيما يتواجد غانا في المركز الثاني وجزر القمر في الصدارة برصيد 9 نقاط.

وضمت القائمة كلا من:


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