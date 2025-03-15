رئيس وزراء كندا الجديد: لن نكون جزءا من أمريكا

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أعلن رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني، بعيد تسلمه منصبه رفضه، تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضم كندا لتصبح جزءا من الولايات المتحدة.

وقال كارني عقب أدائه اليمين الدستورية بصفته رئيس الحكومة الـ24 لكندا خلفا لجاستن ترودو، إن بلاده لن تكون بأي شكل من الأشكال جزءا من الولايات المتحدة، وعبر عن أمله في أن تتمكن حكومته وواشنطن يوما ما من العمل معا لخدمة مصالح البلدين، وفق شبكة الجزيرة.

ووصف رئيس الوزراء الكندي، إدارة ترامب بأنها أكبر تحدٍ تواجهه كندا منذ عقود، مؤكدا أن التصدي للرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب سيكون أولوية لحكومته المحافظة.

وأعلن أنه سيتوجه إلى باريس ولندن الأسبوع المقبل في جولة تهدف إلى تعزيز التحالفات الخارجية لبلاده في خضم تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.

وكانت وزيرة الخارجية في الحكومة الكندية الجديدة ميلاني جولي، قد التقت الخميس نظيرها الأمريكي ماركو روبيو على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في مقاطعة كيبيك، وأكدت أن سيادة كندا غير مطروحة للتفاوض.

وقالت جولي إن من المقرر إجراء مكالمة هاتفية بين كارني وترامب خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان الرئيس الأمريكي صرح مرارا بأنه يريد ضم كندا لتصبح الولاية الأمريكية الـ51، مثيرا غضب الرأي العام الكندي.