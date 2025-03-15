حشود ضخمة تنضم لمسيرة مناهضة للحكومة في بلجراد بعد أعمال عنف

اندلعت مواجهات بين متظاهرين صرب مناهضين للفساد وشرطة مكافحة الشغب وأنصار الرئيس ألكسندر فوشيتش في وسط بلجراد، السبت، إذ خرج عشرات الآلاف للمشاركة في مسيرات حاشدة مناوئة للحكومة، عقب ليلة من الاشتباكات المتفرقة.

ونشرت الشرطة مئات الضباط بكامل معدات مكافحة الشغب في حديقة بيونيرسكي ومحيطها، حيث خيم أنصار فوشيتش هذا الأسبوع داخل حلقة من الجرارات المتوقفة.

على الجانب الآخر من الشارع، اصطف مئات من العسكريين المخضرمين وراكبو دراجات نارية، يدينون بالولاء لحركة طلابية، على طول الطريق الذي المقرر أن يسير فيه المتظاهرون.

كما نشر الطلاب مئات من أفراد الأمن من القوى الطلابية، مرتدين سترات صفراء فسفورية، وجعلوهم في موقع بين الشرطة والمتظاهرين، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وبدأت احتجاجات الطلاب شبه اليومية في ديسمبر الماضي، عقب سقوط 15 شخصاً إثر انهيار سقف محطة سكك حديدية في الأول من نوفمبر في مدينة نوفي ساد الشمالية، وهي كارثة يُلقي المعارضون باللوم فيها على الفساد في عهد فوشيتش.

وانضم طلاب ومعلمون ومزارعون وعمال إلى المظاهرات في تحد كبير لفوشيتش، الشعبوي الذي يتولى السلطة منذ 12 عاماً كرئيس للوزراء أو رئيس.

وفي ديسمبر الماضي، أصدر الطلاب مجموعة من المطالب تشمل الكشف عن الوثائق المتعلقة بكارثة محطة السكة الحديدية، ومحاسبة المسؤولين.



ووصل آلاف الطلاب المشاركين في المسيرة، الذين قطع العديد منهم مئات الأميال سيراً على الأقدام أو بالدراجات، إلى عاصمة صربيا في وقت متأخر من الجمعة، قبل مسيرة اليوم.

واستمر التوتر والعنف المتقطع طوال الليل وحتى السبت.

وقال فوشيتش الجمعة، إنه "طلب من الشرطة ضبط النفس واعتقال مثيري الشغب".

وأضاف أن "السلطات تتوقع مشاركة ما بين 60 ألفاً و80 ألف متظاهر في العاصمة، إذ يقول المنظمون إنهم "يتوقعون عدداً أكبر بكثير".

ووجه الادعاء العام اتهامات إلى 13 شخصاً فيما يتعلق بكارثة نوفي ساد، وأعلنت الحكومة عن حملة لمكافحة الفساد. كما استقال رئيس الوزراء ميلوس فوسيفيتش ووزيران.