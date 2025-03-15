اللجان المشتركة بأسوان تواصل حملاتها التفتيشية على المعارض والأنشطة التجارية بالأسواق

واصلت اللجان المشتركة بمحافظة أسوان حملاتها التفتيشية على المعارض والأنشطة التجارية والمخابز ومحلات الجزارة في الأسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، لضبط الأسعار ومتابعة توافر السلع الأساسية والاستهلاكية بالجودة المطلوبة، ومطابقتها للمواصفات والاستهلاك الآدمي، تزامنًا مع شهر رمضان المبارك.

وفي هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة، برئاسة محمد عبد العزيز، بتنظيم حملة استهدفت عددًا من المخابز والهايبر والسوبر ماركت والأسواق ومحلات الجزارة، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين وإدارة التراخيص العامة وغرفة العمليات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية، حيث تم تحرير محاضر مخالفات للمخابز لوجود نقص في الأوزان، وعدم مطابقتها للمواصفات، وسوء النظافة العامة.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، بقيادة عاطف كامل، بتنظيم حملة مكبرة شارك فيها نواب رئيس المدينة، وجهاز حماية المستهلك، والمراقبة الصحية، وسلامة الغذاء، والتموين، والطب البيطري، ومركز التراخيص والمرافق، حيث قامت اللجنة بالمرور على المعارض الموجودة بالمدينة، والمحلات التجارية، والأفران، وأسفرت جهود الحملة عن تشميع محل جزارة، وتحرير 5 محاضر إشغال طريق، و3 محاضر لمحلات بدون ترخيص، ومحضر استخدام أسطوانات البوتاجاز المنزلية للأعمال التجارية، علاوة على تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و8 محاضر جنح صحية، وتوصية بغلق إداري لمحل، و5 محاضر حماية المستهلك، بالإضافة إلى إعدام 15 كجم لحوم مجهولة المصدر، و13 لتر مياه غازية لتغير خواصها الطبيعية.

وفي نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، برئاسة طه حسين، بمتابعة منافذ ومعارض "أهلًا رمضان"، مع المرور على الأسواق، حيث تم تحرير 3 محاضر جنح صحية لعدم النظافة، و3 محاضر جنح لعدم وجود شهادة صحية، وإعدام 3 كجم لحوم مختلفة لتغيرها في الخواص، بالإضافة إلى تحرير محضرين للذبح خارج السلخانة.

بينما قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية، برئاسة سيد سعدي، بالمرور والمتابعة لمعارض "أهلًا رمضان" وعدد من المحلات التجارية، وتم التأكد من توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة وتطبيق نسبة التخفيضات المقررة.