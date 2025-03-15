ستارمر: يتعين على بوتين التوقف عن التلاعب بالسلام

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إنه يتعين على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التوقف عن التلاعب بوقف إطلاق النار والجلوس إلى الطاولة.

ويستضيف رئيس الوزراء اتصالا عبر الفيديو اليوم السبت مع قادة ما يصل إلى 25 دولة، لإنشاء مهمة حفظ سلام أطلق عليها اسم "تحالف الراغبين".

ومن المتوقع أن تشارك الدول الأوروبية ومفوضية الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) وكندا وأوكرانيا وأستراليا ونيوزيلندا في الاجتماع الافتراضي، الذي سيبحث كيف يمكن لكل دولة أن تساهم في التحالف.

وقبل الاجتماع مع قادة العالم، قال ستارمر: "لا يمكننا السماح للرئيس بوتين بالتلاعب باتفاق الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب".

وتابع أن "تجاهل الكرملين التام لاقتراح الرئيس ترامب لوقف إطلاق النار يبرهن فقط أن بوتين ليس جادا بشأن السلام".

وقال "إذا حضرت روسيا أخيرا إلى طاولة المفاوضات، يجب أن نكون مستعدين لمراقبة وقف إطلاق النار لضمان أن يكون سلاما جادا ودائما".

وأكد "إذا لم يفعلوا ذلك، علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا لضمان إنهاء هذه الحرب".

وأضاف "رسالتي إلى الكرملين لا يمكن أن تكون أكثر وضوحا: اوقف الهجمات الوحشية على أوكرانيا، بشكل نهائي ووافق على وقف إطلاق النار الآن. وحتى ذلك الحين سنواصل العمل على مدار الساعة لتحقيق السلام".