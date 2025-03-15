علا رامي: مشواري في التمثيل بدأ في عمر 4 سنوات

قالت الفنانة علا رامي، إنها بدأت مشوارها في التمثيل وهي في عمر أربع سنوات، واصفة تجربتها بأنها كانت إعجازية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «أوضة ضلمة» عبر قناة «هي»، أن اكتشافها جاء خلال زيارة والدتها لستوديو الأهرام لصديقتها التي كانت تعمل ماكييرة.

وأوضحت أن المخرج حسام الدين مصطفى أمسك بها وهي تسير مع والدتها ووضعها على طاولة خشبية وطلب منها أن تنادي «بابا - ماما -إنت فين».

ولفتت إلى أن مصطفى أبلغ والدتها برغبته في أن تشارك في الفيلم كممثلة تجسد دور ابنة الفنانين نادية لطفي ومحمود مرسي، فوافقت والدتها على طلبه.

ونوهت إلى أنه بعد ذلك بعام كان مصطفى يصوِّر فيلم جريمة في الحي الهادي، وطلبها للمشاركة في العمل بطلب مباشر وكانت تبلغ من العمر خمس سنوات في ذلك الوقت.

وأشارت إلى أنها جسدت في هذا الفيلم، دور ابنة الفنان الراحل رشدي أباظة التي تتعرض للاختطاف.