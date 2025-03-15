غادرت الفنانة نجلاء بدر، الاستوديو بسبب سؤال وجهته لها الإعلامية بسمة وهبة خلال برنامجها «العرافة» عبر شاشة «المحور».

وكتبت بسمة وهبة سؤالًا على ورقة وأعطتها لنجلاء، لكن الضيفة أبدت تحفظها على السؤال، ورفضت الإجابة عليه.

وسألت نجلاء عما إذا كان شخص آخر يعرف هذا السؤال، فأجابت بسمة بأنها هي من وضعت السؤال ولا يعرفه أحدٌ غيرها، فقررت الضيفة الاحتفاظ بالورقة معها.



وفيما قالت بسمة إنها تؤدي عملها بحكم كونها مذيعة: «أنا بعمل شغلي»، فقد ردت نجلاء: «أنا عارفة إنك بتعملي شغلك، بس شغلك لا يسمح لك بكتابة هذا السؤال لي».

وردت عليها بسمة بأنها طالما وافقت على الاستضافة بالبرنامج فعليها الرد على الأسئلة الموجهة إليها، لكن نجلاء قالت: «لن أرد وسأحتفظ بالسؤال لنفسي وهفكرك به في يوم من الأيام وقد أوجه لك هذا السؤال لاحقا وسأرى ردّك عليه».

وطلبت نجلاء، مغادرة الاستوديو ونهضت من مكانها وتركته بالفعل، فيما أنهت بسمة الحلقة بالقول: «وصلنا لنهاية الحلقة، والضيفة زعلت ومشيت لكني سأصالحها».