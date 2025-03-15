عواصف مدمرة وأعاصير تجتاح وسط وجنوب أمريكا مخلفة قتلى ودمارا واسعا

أسفرت العواصف العاتية والأعاصير التي اجتاحت أجزاء واسعة من وسط وجنوبى الولايات المتحدة خلال الليل عن مقتل أكثر من عشرة أشخاص، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية اليوم السبت، وسط توقعات بحدوث أحوال جوية أكثر سوءا.

وذكرت التقارير الإعلامية أن ما لا يقل عن 16 شخصا لقوا حتفهم، بينهم 10 في ولاية ميزوري وحدها. كما أفادت شبكة (إن بي سي) بمقتل ثلاثة أشخاص في ولاية أركنساس.

وفي مدينة أماريلو بولاية تكساس، لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في حوادث سير ناجمة عن عاصفة غبارية كثيفة، وفقا لسلطات النقل المحلية.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية الأمريكية من عواصف شديدة متوقعة خلال اليوم، مشيرة إلى أن أعاصير قوية قد تضرب ولايات خليج المكسيك خلال فترة ما بعد الظهر والمساء.

وأضافت الوكالة أن لويزيانا ومسيسيبي تواجهان أكبر خطر من الأعاصير خلال فترة الصباح المتأخرة وحتى فترة الظهيرة، فيما قد تمتد العاصفة لاحقا إلى ألاباما حتى وقت متأخر من المساء، لتصل بعد ذلك إلى شمال غرب فلوريدا وجورجيا.

ووفقا لشبكة (سي إن إن)، لم يتضح بعد حجم الأضرار بالكامل في ساعات الصباح، في حين أفادت شبكة (إيه بي سي نيوز) بحدوث 23 إعصارا في كل من ميزوري وأركنساس وإلينوي ومسيسيبي.