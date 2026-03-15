الهند تدين الغارات الجوية الباكستانية في أفغانستان

أدانت الحكومة الهندية الغارات الجوية الأخيرة التي شنتها باكستان داخل أفغانستان والتي تردد أنها أسفرت عن مقتل مدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية، طبقا لبيان أصدرته وزارة الشئون الخارجية الهندية.

وقال راندير جايسوال، المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية، إن الغارات الجوية تمثل "عملا عدوانيا آخر" من قبل المؤسسات الباكستانية التي لا تزال معادية لفكرة أفغانستان المستقلة"، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وتابع أن الهند تؤكد مرة أخرى على ضرورة احترام سيادة أفغانستان ووحدة أراضيها بشكل كامل، داعية جميع الأطراف إلى تجنب أي أعمال من شأنها أن تزيد من زعزعة استقرار المنطقة.

وكانت باكستان قد نفذت غارات جوية يوم الخميس الماضي مستهدفة مواقع في 4 ولايات أفغانية بما في ذلك كابول وقندهار وباكتيا وباكتيكا.

وبحسب بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان، فقد قتل 4 مدنيين على الأقل وأصيب 14 آخرون، بينهم نساء وأطفال، في الغارات الجوية على كابول، بينما لم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا في الولايات الأخرى.