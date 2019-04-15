ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس الإندونيسي الاستثمارات في مجالي التكرير والبتروكيماويات

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، مع الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو، الذي يزور المملكة حاليا، الاستثمارات السعودية في إندونيسيا في مجالي التكرير والبتروكيماويات.

وقال بيان رسمي، وزع مساء اليوم إن اجتماع ولي العهد السعودي مع الرئيس ويدودو تناول العلاقات السعودية الإندونيسية، وأوجه التعاون بين البلدين، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

كما تطرق النقاش بين الجانبين إلى دفع الاستثمارات السعودية في إندونيسيا في مجالي التكرير والبتروكيماويات إلى المرحلة التالية.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قد عقد اليوم الأحد جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو تركزت على الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) ان الجانبين السعودي والإندونيسي استعرضا خلال المباحثات العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بالاضافة إلى بحث مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية".

وتاتي زيارة الرئيس الإندونسي الى الرياض اليوم بدعوة من الملك سلمان بن عبدالعزيز .