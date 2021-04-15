 وزير الاقتصاد الألماني يعتقد في حدوث نمو سريع للاقتصاد بعد نهاية وباء كورونا - بوابة الشروق
الخميس 15 أبريل 2021 3:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار تدريس اللغة الهيروغليفية بالمدارس؟

النتـائـج تصويت

وزير الاقتصاد الألماني يعتقد في حدوث نمو سريع للاقتصاد بعد نهاية وباء كورونا

د ب أ
نشر في: الخميس 15 أبريل 2021 - 3:25 م | آخر تحديث: الخميس 15 أبريل 2021 - 3:25 م

صرح وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير بأنه يعتقد في حدوث نمو سريع للاقتصاد الألماني بعد انتهاء وباء كورونا.

وقال ألتماير، اليوم الخميس، بالنظر إلى التوقعات الاقتصادية الراهنة لمعاهد اقتصادية رائدة إنه على الرغم من الاستمرار الطويل والصعب للوباء مع جميع المشكلات الناتجة عن ذلك، فإن الاقتصاد بشكل عام في حالة جيدة وقوية.

وأضاف أنه بدءا من منتصف الربع الثاني في العام الجاري سوف تشهد عملية الانتعاش دفعة من خلال المضي قدما في عمليات التلقيح ضد الفيروس.

وأشار الوزير الألماني، إلى أن الصناعة الألمانية بصفة خاصة قوية، موضحا أن ذلك يرجع إلى أن سلاسل التوريد الدولية لم تنكسر في الموجة الثانية.

يذكر أن الأوساط الصناعية خفضت توقعتها الاقتصادية، وتتوقع حاليا زيادة الأداء الاقتصادي بنسبة 7ر3 بالمئة هذا العام.

وكانت الحكومة الألمانية خفضت توقعاتها إلى 0. 3 بالمئة تحت ضغط الموجة الثانية لكورونا.

وتعتزم الحكومة الألمانية عرض ما يسمى بمشروعات الربيع والتي تشمل أيضا توقعات المعاهد الاقتصادية في يوم 27 أبريل الجاري.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك