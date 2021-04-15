وزير الاقتصاد الألماني يعتقد في حدوث نمو سريع للاقتصاد بعد نهاية وباء كورونا

صرح وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير بأنه يعتقد في حدوث نمو سريع للاقتصاد الألماني بعد انتهاء وباء كورونا.

وقال ألتماير، اليوم الخميس، بالنظر إلى التوقعات الاقتصادية الراهنة لمعاهد اقتصادية رائدة إنه على الرغم من الاستمرار الطويل والصعب للوباء مع جميع المشكلات الناتجة عن ذلك، فإن الاقتصاد بشكل عام في حالة جيدة وقوية.

وأضاف أنه بدءا من منتصف الربع الثاني في العام الجاري سوف تشهد عملية الانتعاش دفعة من خلال المضي قدما في عمليات التلقيح ضد الفيروس.

وأشار الوزير الألماني، إلى أن الصناعة الألمانية بصفة خاصة قوية، موضحا أن ذلك يرجع إلى أن سلاسل التوريد الدولية لم تنكسر في الموجة الثانية.

يذكر أن الأوساط الصناعية خفضت توقعتها الاقتصادية، وتتوقع حاليا زيادة الأداء الاقتصادي بنسبة 7ر3 بالمئة هذا العام.

وكانت الحكومة الألمانية خفضت توقعاتها إلى 0. 3 بالمئة تحت ضغط الموجة الثانية لكورونا.

وتعتزم الحكومة الألمانية عرض ما يسمى بمشروعات الربيع والتي تشمل أيضا توقعات المعاهد الاقتصادية في يوم 27 أبريل الجاري.