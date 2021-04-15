 الأردن تؤكد وقوفها المطلق إلى جانب السعودية في وجه ما يهدد امنها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأردن تؤكد وقوفها المطلق إلى جانب السعودية في وجه ما يهدد امنها

هديل هلال
نشر في: الخميس 15 أبريل 2021 - 1:54 م | آخر تحديث: الخميس 15 أبريل 2021 - 1:54 م

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية إطلاق مليشيات الحوثي 4 طائرات مفخخة و5 صواريخ بالستية باتجاه مدينة جازان، مساء يوم أمس وصباح اليوم، حيث تمكنت قوات التحالف العربي من اعتراضها وتدميرها.

وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز على موقف المملكة الدائم والثابت إدانة واستنكار هذه الأفعال الإرهابية المتكررة والجبانة واستهداف المنشأة المدنية والحيوية بهدف تقويض الأمن والاستقرار والسلام.

وأكد وقوف الأردن المطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق، مجدداً التأكيد على أن أي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

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