قال أحمد شعبان، السائق المصري صاحب واقعة إلقاء القبض على متهم بجريمة قتل في كاليفورنيا بأمريكا، أن شركة التأمين لن تعوضه عن الأضرار التي لحقت بسيارته "المقطورة"؛ نظرًا لأنه لم يتعرض لحادث ولكن تدخل لإلقاء القبض على متهم.

وأضاف خلال اتصال هاتفي بالإعلامي أسامة كمال، في برنامج «90 دقيقة» المذاع عبر شاشة «المحور»، مساء اليوم الأربعاء، أنه اغترب وانتقل إلى الولايات المتحدة منذ عام 1998، متابعا: «تعلمت كثيرا من الشعب الأمريكي

وأشار إلى أن قيادة السيارة "ثقيلة الحمولة" مصنفة من أصعب الوظائف في الولايات المتحدة، موضحًا أن اختلاف الطقس بين الولايات، والتضاريس، هما أصعب ما يواجهه كسائق.

وأعرب عن فخره لكونه مصريا من الإسكندرية وبالتحديد "سيدي بشر"، متابعا: "أنا بحب أي حاجة صعبة.. وإذا تكرر الموقف هعمل نفس موقفي".

بطولة استثنائية قام بها سائق مصرى يدعي أحمد شعبان يعمل الولايات المتحدة الامريكية، حيث تمكن من مساعدة الشرطة فى وضع نهاية لمطاردة فى شوارع كاليفورنيا تضمنت حوالى 40 ضابط شرطة وهيلوكوبتر، حيث كان الهارب مطلوبا بتهمة القتل.

وأظهرت لقطات فيديو كيف تحول سائق الشاحنة إلى بطل عندما استخدم شاحنته الضخمة لاعتراض طريق سيارة الهارب، وصدمها ليوقفها فى الحال، ثم أوقف شاحنته بعرض الشارع ليسد أى طريق يمكن أن يسلكه الهارب.