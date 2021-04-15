إثيوبيا: الطريقة الأكثر عملية لنجاح مفاوضات سد النهضة هي أولاً الاتفاق على الملء الأول والعمليات ذات الصلة ثم الشروع في اتفاق شامل بشأن استغلال مياه النيل





قدم المتحدث باسم خارجية إثيوبيا، السفير دينا المفتي الإحاطة الصحفية نصف الشهرية التي تعقدها الوزارة اليوم (15 أبريل 2021) لوسائل الإعلام، وركز في عرضه على الدبلوماسية السياسية ومفاوضات سد النهضة، والنزاع الحدودي بين إثيوبيا والسودان، والدبلوماسية الاقتصادية، وبناء القدرات.

وأطلع وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين، ووزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، الدكتور سيليشي بيكيلي، السفراء الأفارقة في أديس أبابا على محادثات سد النهضة الأخيرة بالعاصمة الكنغولية كينشاسا ومسألة الحدود بين إثيوبيا والسودان.

وقالوا إن «المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الإفريقي هي الطريقة الوحيدة القابلة للتطبيق للتوصل إلى نتيجة مربحة للجانبين»، لافتين إلى أن «التعاون وروح الأخوة الأفريقية أفضل خيار لإدارة والاستفادة من مياه النيل».

وزعما أن «محاولات مصر والسودان - اللتين تدعيان أن سد النهضة يمثل تهديدًا للأمن المائي العربي - مخيبة للآمال»، معلنين أن «الطريقة الأكثر عملية لنجاح المفاوضات هي أولاً الاتفاق على الملء الأول والعمليات ذات الصلة ثم الشروع في اتفاق شامل بشأن استغلال مياه النيل».

وأكدا أن «إثيوبيا دعت السودان ومصر لتعيين مشغلين لتبادل البيانات بحسن نية». أما فيما يتعلق بالنزاع الحدودي ، قالوا إن إثيوبيا ملتزمة بحل المسألة من خلال الوسائل السلمية على أساس الاتفاقات الثنائية وآليات الحدود القائمة.