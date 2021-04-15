السياحة: 10 رحلات مجانية شاملة التنقلات والإقامة للفائزين بمسابقة فوازير رمضان

قالت الدكتورة سهى بهجت، مستشارة وزيرة السياحة والآثار، إن الوزارة أطلقت منذ فترة منظومة متكالمة خاصة بالوعي السياحي والآثري، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لإدارج مادة أخلاقيات السياحة داخل مناهج التعليم الأساسي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة» المذاع عبر فضائية «إكسترانيوز»، مساء الأربعاء، أن الوزارة تستهدف رفع وعي المواطن بأهمية السياحة والآثار وتعريفه بمعنى الانتماء للوطن وكل المزارات السياحية التي توجد بالدولة.

وأشارت إلى إطلاق فوازير رمضان هذا العام والتي تستهدف مخاطبة جميع الشعب، موضحة أن الفوازير تكون عبارة عن أسئلة حول موقع الآثر أو المكان السياحي الذي يتم السؤال عنه.

وأوضحت أنه سيكون هناك 10 جوائز للفائزين، الخمسة الأوائل منهم سيحصلون على رحلات مجانية شاملة التنقلات والإقامة إضافة إلى السماح بمرافقين، والخمسة الأخرين سيحصول على رحلات ولكن لفردين فقط وشاملة أيضًا الإقامة والتنقلات.

وذكرت أن الفوازير متاحة على الموقع الرسمي للوزارة وهيئة تنشيط السياحة، لافتة إلى أن من شروط الفوز الإجابة على أسئلة الـ 30 يومًا بطريقة صحيحة.

ولفتت إلى عرض فيلمًا كرتونيًا موجه للأطفال خلال شهر رمضان على القنوات التعليمية طوال أيام الشهر، إضافة إلى إطلاق العديد من الرحلات المدرسية والجامعية لتعريفهم بالأماكن الآثرية والسياحية.

وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أطلقت طلق وزارة السياحة والآثار مسابقة فوازير سياحية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بها، وبالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحيExperience Egyp؛ وذلك للترويج السياحي لمصر وزيادة الوعي السياحي والأثري للمواطنين وتعريفهم بالمقومات السياحية المتنوعة التي تزخر بها من متاحف وأماكن أثرية وشواطئ وصحراء وواحات وغيرها.

