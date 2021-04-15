الشيوخ يستأنف جلساته العامة الأحد المقبل لمناقشة مشروع قانون بشأن التعليم

يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة الأحد، المقبل، ولمدة يومين؛ لمناقشة مشروعي قوانين بشأن نقابة المهندسين والتعليم.

ويناقش مجلس الشيوخ - خلال جلسته العامة - مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون نقابة المهندسين، وذلك بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ خلال الجلسات السابقة.

كما سيناقش المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع قانون بتعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

وتستمر الجلسات العامة للمجلس يوم الاثنين لمناقشة جدول أعمال المجلس وما يستجد عليها من موضوعات.

ورفع رئيس المجلس الشيوخ الاثنين الماضي الجلسات العامة عقب الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974 من حيث المبدأ.

كما ناقش المجلس عددا من مواد القانون، معلنا استكمال مناقشة باقي المواد فى الجلسات المقبلة.