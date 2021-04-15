الكويت: 4 حالات وفاة وإصابة 1402 بكورونا ليصل إجمالي الإصابات 251675

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1402 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 251 ألفا و 675 شخصا في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة اليوم بسبب كورونا ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى 1423.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي أن عدد الحالات في العناية المركزة 237 حالة تتلقى الرعاية الصحية .

وقال السند إنه تم تسجيل 1296 حالة شفاء من المصابين بالفيروس خلال نفس الفترة ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 235 ألفا و 53 حالة.