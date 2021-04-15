بايدن: اكتمال سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر بعد نحو 20 عاما

تعتزم الولايات المتحدة البدء في سحب قواتها من أفغانستان اعتبارًا من الأول من مايو المقبل، وإتمام الانسحاب الكامل بحلول 11 سبتمبر، لينهي ما يقرب من عقدين من انتشار القوات على الأرض في هذه البلاد.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن "القوات الأمريكية وكذلك القوات التي ينشرها حلفاؤنا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وشركاؤنا في العمليات ستكون خارج أفغانستان قبل أن نحيي الذكرى العشرين لهذا الهجوم الشنيع في 11 سبتمبر". والذي أدى إلى الغزو الأمريكي لأفغانستان.

وذكر بايدن أنه رابع رئيس للولايات المتحدة يشهد وجود القوات الأمريكية في أفغانستان، وأنه لن ينقل هذه المسؤولية إلى رئيس خامس.

وتابع بالقول: "حان الوقت لإنهاء أطول حرب خاضتها أمريكا، حان وقت عودة القوات الأمريكية إلى الوطن".

وأضاف: "لم يكن الهدف من الحرب في أفغانستان أن تكون مهمة متعددة الأجيال".

وأشار بايدن إلى أنه ورث اتفاقًا دبلوماسيًا وأنه سيبدأ الانسحاب النهائي في أول مايو، بما يتماشى مع التزام الولايات المتحدة.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن بلاده لن تندفع بسرعة للانسحاب، لكنها ستنسحب بمسؤولية وأمان و"بالتنسيق الكامل مع حلفائنا وشركائنا".

وقرر حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي اليوم الأربعاء أن يحذوا حذو واشنطن، والبدء في إنهاء مهمتهم في أفغانستان، وفقا لما أفادت به مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

واتفق التحالف الذي يضم 30 دولة على هذه الخطوة خلال اجتماع لوزراء دفاع وخارجية الدول الأعضاء عقد مساء اليوم.

ويوجد حاليًا حوالي 10 آلاف جندي من الناتو والدول الشريكة في أفغانستان، يدعمون الحكومة المنتخبة ديمقراطيا من خلال تدريب قوات الأمن وتقديم المشورة في الحرب ضد المتطرفين الإسلاميين مثل حركة طالبان.